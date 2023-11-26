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"Кюр" одержал победу во встрече лидеров

Гандбол
Новости
26 Ноября 2023 20:30
"Кюр" одержал победу во встрече лидеров

Завершился третий тур чемпионата Азербайджана по гандболу.

Как сообщает Idman.biz, обе игры прошли в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кюр».

Женская команда «Кюр» не испытала никаких сложностей во встрече с «Баку». Хозяева одержали победу со счетом 48:8.

В мужском турнире встретились команды, показавшие лучшие результаты в первых двух турах. Используя фактор своего поля, "Кюр" взял верх над "Карабахом" со счетом 27:20. Победа сделала представителя Мингячевира единоличным лидером.

III тур
25 ноября
Женщины
10:00 утра. «Спортивная Академия» – «Азерйол» – 21:41
Люди
12:00 «Азерйол» – «Спортивная Академия» – 45:36
14:00. «Баку» – «Динамо» – 46:21.

26 ноября
Женщины
14:00. «Кюр» – «Баку» – 48:8
Люди
16:00. «Кюр» – «Карабах» – 27:20

İdman.biz

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