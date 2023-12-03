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Конгресс Европейской гимнастики в фотографиях

Гимнастика
Новости
3 Декабря 2023 14:10
Конгресс Европейской гимнастики в фотографиях

İdman.biz представляет фоторепортаж Конгресса Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова, завершившегося в Софии.

В работе форума приняли участие 153 делегата из 45 стран, включая Азербайджан. В состав нашей делегации вошли член Исполкома национальной федерации, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, Генеральный секретарь Нурлана Мамедзаде, Технический директор Наталья Буланова и другие представители AFG.

На сьезде был обсужден различный спектр вопросов, связанных с развитием гимнастики на континенте и множество других профессиональных аспектов.

Были одобрены отчеты главы организации, председателей Технического комитета и Медицинской комиссии. Также был утвержден бюджет на ближайшие два года и обнародован финсовый прогноз. Обновлен Устав Европейской гимнастики, который будет опубликован в ближайшее время.

Делегаты проголосовали против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на соревнования под эгидой EG. Организация не поддержала решение Международной Федерации гимнастики, которая в июле на Исполкоме в Лозанне постановила допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Следующий Конгресс Европейской гимнастики состоится 28-29 ноября 2025 года в Праге.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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