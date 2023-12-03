В Софии завершил работу Конгресс Европейской гимнастики

В Софии завершился Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова.

Как сообщает İdman.biz, в ходе форума были одобрены отчеты главы организации, председателей Технического комитета и Медицинской комиссии. Также был утвержден бюджет на ближайшие два года и обнародован финсовый прогноз. Обновлен Устав Европейской гимнастики, который будет опубликован в ближайшее время.

Звания «Почетных членов» удостоены Мария Петрова-Михайлова (Болгария), Хана Лискарова (Чехия), Владимир Земан (Чехия), Бернардо Томаш (Португалия), Ога Киселовичова (Словакия), Мирча Думитру Апользан (Румыния), Моника Витхофф (Германия), Андреа Шинко (Венгрия), Хайди Мари Таксдал (Норвегия) и Мария Шталь (Швеция).

Ранее делегаты проголосовали против возвращения спортсменов и официальных лиц из России и Беларуси на соревнования под эгидой EG. Организация не поддержала решение Международной Федерации гимнастики, которая в июле на Исполкоме в Лозанне постановила допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

В работе Конгресса приняли участие 153 делегата из 45 стран, включая Азербайджан. В состав нашей делегации вошли член Исполкома национальной федерации, замминистра молодежи и спорта Мариана Василева, Генеральный секретарь Нурлана Мамедзаде, Технический директор Наталья Буланова и другие представители AFG.

Следующий Конгресс Европейской гимнастики состоится 28-29 ноября 2025 года в Праге.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz