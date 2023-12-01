В Баку завершился чемпионат страны по спортивной гимнастике

В Баку завершился 28-й чемпионата Азербайджана и Открытого первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионата страны и первенства столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в вечерней сессии соревнований, организованных во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, прошли церемонии награждений мужского первенства.

На пьедестал почета поднялись медалисты на отдельных снарядах - вольных упражнениях, коне, параллельных брусьях, опорном прыжке, перекладине и кольцах.

В чемпионате принимали участие 60 спортсменов, которые представляют клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Ниджат Закиев

İdman.biz