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В Баку завершился чемпионат страны по спортивной гимнастике

Гимнастика
Новости
1 Декабря 2023 21:31
В Баку завершился чемпионат страны по спортивной гимнастике

В Баку завершился 28-й чемпионата Азербайджана и Открытого первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионата страны и первенства столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в вечерней сессии соревнований, организованных во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, прошли церемонии награждений мужского первенства.
На пьедестал почета поднялись медалисты на отдельных снарядах - вольных упражнениях, коне, параллельных брусьях, опорном прыжке, перекладине и кольцах.

В чемпионате принимали участие 60 спортсменов, которые представляют клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Ниджат Закиев
İdman.biz

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