Первые награждения заключительного дня чемпионата Азербайджана по спортивной гимнастике - ФОТО

В Баку проходит заключительный день 28-й чемпионата Азербайджана и Открытого первенство Баку по мужской спортивной гимнастике и 7-й чемпионата страны и первенства столицы по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает İdman.biz, в дневной сессии соревнований, организованном во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики, состоялись церемонии награждений.

В соревнованиях среди женщин определились медалисты на отдельных снарядах - разновысоких брусьях, вольных упражнениях, бревне и опорном прыжке.

В мужском зачете были награждены лучшие в многоборье среди детей, юношей и молодежи.

В чемпионате принимают участие 60 спортсменов, которые представляют клуб «Оджаг Спорт», Бакинскую школу гимнастики, Олимпийский комплекс Сумгайыта, Культурный центр «Зиря», а также Балакяны.

Ниджат Закиев

İdman.biz