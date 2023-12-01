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Назанин Теймурова: "На следующий год у меня большие планы - хочу попасть на Олимпиаду"

Гимнастика
Новости
1 Декабря 2023 16:47
Назанин Теймурова: "На следующий год у меня большие планы - хочу попасть на Олимпиаду"

«Я рада и довольна результатом. На следующий год у меня большие планы - очень хотела бы выиграть лицензию на Олимпиаду».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила ведущая спортивная гимнастка страны Назанин Теймурова.

В заключительный день чемпионате страны она завоевала четыре золотые награды на отдельных снарядах, показав максимальный результат. «Я выполнила чисто свою программу и не усложняла ее. Задача была - пройти без помарок и в этом смысле все удалось», - отметила Теймурова.

Она подчеркнула, что к новому сезону готовит сложные комбинации, которые найдут отражение во всех композициях: «У меня больше получается в опорном прыжке и вольных упражнениях. Выступления на бревне также удавались, но не так часто. Надо над этим поработать», - подчеркнула спортсменка.

Говоря о задачах по завоеванию лицензии, Теймурова рассказала о том, что в новом сезоне будет несколько возможностей побороться за нее. «Если получится выиграть путевку на Игры на чемпионате Европы, то будет очень хорошо. Но на ЕВРО это возможно через многоборье. А до того пройдут Кубки мира, где попытаю счастья на отдельных снарядах», - заключила Теймурова.

Следует отметить, что этот год был для нее дебютным на взрослом уровне. Назанин вышла в финалы на нескольких Кубках мира, набрав первые рейтинговые очки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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