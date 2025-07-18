Гимнастки завоевали первое золото Азербайджана на Универсиаде - ФОТО/ВИДЕО

Команда Азербайджана открыла счет завоеванным медалям на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе.

Как передает İdman.biz из Германии, золотые награды выиграл коллектив по групповым упражнениям. Наши гимнастки в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Гюллю Агаларзаде, Елизаветы Лузан и Камиллы Алиевой накануне после упражнения с пятью лентами возглавили многоборье.

А композиция с тремя мячами и двумя обручами, показанная сегодня, позволила команде закрепить за собой первое место. По сумме двух видов грации получили оценку 50.500, обойдя Украину, Японию, Южную Корею и Тайпей.

Таким образом, команда пополнила актив первой медалью на Универсиаде — и сразу золотой.

Добавим также, что групповая команда Азербайджана пробилась в оба отдельных финала, которые состоятся в субботу.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz