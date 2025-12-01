1 Декабря 2025
RU

Завершен 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

Гимнастика
Новости
1 Декабря 2025 16:43
7
Завершен 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике завершен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в трехдневных соревнованиях выступили участницы из клубов Ocaq Sport, Grasiya İdman Klubu, Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водного спорта и Центра культуры Зиря.

Гимнастки соревновались в разных возрастных категориях: младшие (2015–2017 гг. рождения), юниоры (2012–2014 гг. рождения) и старшие (2009–2011 гг. рождения и старше). Участницы выступали с различными снарядами - лентой, обручем, мячом и булавами.

В первый день прошел квалификационный этап, на второй день определялись и награждались победители среди младших и юниорских категорий по каждому снаряду. В заключительный день прошел финал среди юниоров и гимнасток старших возрастных категорий.

По итогам финальных выступлений гимнастки с наибольшим количеством баллов заняли первые три места в своих категориях.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Фарид Гаибов вновь избран президентом Европейской гимнастики - ФОТО
29 Ноября 13:30
Гимнастика

Фарид Гаибов вновь избран президентом Европейской гимнастики - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана продолжит руководство организацией
Стартовал 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО
28 Ноября 14:34
Гимнастика

Стартовал 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

В турнире участвуют около 130 гимнасток из шести клубов
Эрхан Хюсейнов: "В Азербайджане я обогатил свои знания спортивной медицины"
27 Ноября 11:09
Гимнастика

Эрхан Хюсейнов: "В Азербайджане я обогатил свои знания спортивной медицины"

Болгарский специалист рассказал о периоде своей деятельности в Федерации гимнастики Азербайджана
Во Франции осудили двух тренеров по спортивной гимнастике за насилие над несовершеннолетними
18 Ноября 04:12
Гимнастика

Во Франции осудили двух тренеров по спортивной гимнастике за насилие над несовершеннолетними

Приговоры вынесены по делу, инициированному после жалоб бывших воспитанниц клуба "Кавигаль"

Азербайджанская гимнастка: "Моей радости нет границ"
16 Ноября 17:13
Гимнастика

Азербайджанская гимнастка: "Моей радости нет границ"

Мадина Мустафаева поделилась эмоциями после завоевания золотой медали

Азербайджанский дуэт стал чемпионом Европы по аэробной гимнастике - ФОТО
16 Ноября 16:20
Гимнастика

Азербайджанский дуэт стал чемпионом Европы по аэробной гимнастике - ФОТО

Мустафаева и Долматов завоевали золото в Гяндже

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027