Завершен 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике завершен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, в трехдневных соревнованиях выступили участницы из клубов Ocaq Sport, Grasiya İdman Klubu, Бакинской школы гимнастики, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водного спорта и Центра культуры Зиря.

Гимнастки соревновались в разных возрастных категориях: младшие (2015–2017 гг. рождения), юниоры (2012–2014 гг. рождения) и старшие (2009–2011 гг. рождения и старше). Участницы выступали с различными снарядами - лентой, обручем, мячом и булавами.

В первый день прошел квалификационный этап, на второй день определялись и награждались победители среди младших и юниорских категорий по каждому снаряду. В заключительный день прошел финал среди юниоров и гимнасток старших возрастных категорий.

По итогам финальных выступлений гимнастки с наибольшим количеством баллов заняли первые три места в своих категориях.

İdman.Biz