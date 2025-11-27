Эрхан Хюсейнов: "В Азербайджане я обогатил свои знания спортивной медицины"

В Азербайджане широко развиваются различные направления, связанные со спортивной медициной. За эти годы к работе было привлечено немало специалистов.

Как сообщает İdman.Biz, одним из них был болгарский физиотерапевт Эрхан Хюсейнов, который на протяжении шести лет работал в Федерации гимнастики Азербайджана. Специалист рассказал о том периоде своей карьеры.

Он отметил, что получил предложение в 2015 году.

"Я отправился в Баку на пробный период, но уже на второй неделе пребывания получил предложение от Федерации гимнастики. Федерация обеспечила всем, помогла обосноваться и моей семье. Старший сын посещал детский сад, а младшему на тот момент было всего десять месяцев. И мы остались в Баку на шесть лет", - рассказывает Хюсейнов.

Специалист с теплотой говорит об опыте работы в Азербайджане.

"Тот период дал мне очень многое. Я многому научился у команды - это спорт и медицина мирового уровня. Трудиться в сборной - огромная ответственность, а команда состояла из специалистов разных стран, являвшихся известными именами в нашей профессии. Федерация очень заботилась о персонале: мы участвовали в тренингах, семинарах, курсах, связанных с работой и изучением языка. Очевидно, мои качества ценили. Я сталкивался с разными типами патологии. Базу спортивной медицины, которую получил в Турции и Австрии, я в Азербайджане развил и обогатил. Диапазон работы был очень широк - множество разных случаев, а также современные методы лечения, которые я стараюсь применять сейчас в своей практике", - рассказал физиотерапевт в интервью Болгарскому телеграфному агентству.

Хюсейнов вспоминает, что во время работы в Азербайджане у него была возможность много путешествовать благодаря выступлениям сборной на чемпионатах Европы и мира.

"Это был другой большой плюс - современный человек должен путешествовать, видеть другие культуры, встречаться с разными людьми. Это открывает тебя и формирует как личность и как профессионала", - отметил он.

После шести лет в Азербайджане болгарский физиотерапевт решил вернуться на родину, несмотря на то что условия жизни и профессиональная среда в стране были отличными.

"Мы снова обсудили с семьей будущее, ведь изначально уехали с идеей, что не останемся за границей навсегда. Моей главной целью было расширить кругозор детей, открыть им мир и помочь выучить язык. Но дети растут: старший сын уже был в пятом классе, младшему пора было идти в школу. Останься мы в Баку еще на 4–5 лет, возвращение стало бы невозможным, потому что окружение детей сформировалось бы в Азербайджане. И мне тогда тоже пришлось бы остаться. К тому же в Болгарии живут наши родители, и это в итоге перевесило", - вспоминает Хюсейнов.

По его словам, федерация хотела продолжить сотрудничество и была готова помочь в любом вопросе, но поняла личные мотивы семьи и поддержала решение. Сейчас Хюсейнов практикует в своем родном городе Тырговиште.

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz