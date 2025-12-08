50-летняя гимнастка нацелилась на участие в Олимпиаде 2028 года

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, 50-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о намерении пройти квалификацию на Олимпийские игры 2028 года.

Как передает İdman.Biz, спортсменка сообщила, что взяла паузу в выступлениях, чтобы сосредоточиться на подготовке программ на всех четырех снарядах.

"Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры", - сказала Чусовитина в интервью ТАСС.

Чусовитина является единственной спортсменкой в истории, выступившей на восьми Олимпиадах подряд: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020. За свою карьеру она завоевала золото Игр 1992 года, трижды становилась чемпионкой мира, побеждала на чемпионате Европы и Азиатских играх. В разное время гимнастка представляла сборные СССР, Германии и Узбекистана.

İdman.Biz