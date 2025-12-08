8 Декабря 2025
RU

50-летняя гимнастка нацелилась на участие в Олимпиаде 2028 года

Гимнастика
Новости
8 Декабря 2025 13:00
23
50-летняя гимнастка нацелилась на участие в Олимпиаде 2028 года

Олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, 50-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о намерении пройти квалификацию на Олимпийские игры 2028 года.

Как передает İdman.Biz, спортсменка сообщила, что взяла паузу в выступлениях, чтобы сосредоточиться на подготовке программ на всех четырех снарядах.

"Я не планировала ехать в этом году на чемпионат мира в Джакарту, решила взять паузу, чтобы подготовить программы для всех четырех снарядов. Сейчас хочу только тренироваться и не отвлекаться на соревнования. Я намерена спокойно готовиться, чтобы в 2027-2028 годах отбираться на Олимпийские игры", - сказала Чусовитина в интервью ТАСС.

Чусовитина является единственной спортсменкой в истории, выступившей на восьми Олимпиадах подряд: 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020. За свою карьеру она завоевала золото Игр 1992 года, трижды становилась чемпионкой мира, побеждала на чемпионате Европы и Азиатских играх. В разное время гимнастка представляла сборные СССР, Германии и Узбекистана.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Тофик Алиев вновь стал победителем международной лиги FaceOFF - ВИДЕО
7 Декабря 01:43
Гимнастика

Тофик Алиев вновь стал победителем международной лиги FaceOFF - ВИДЕО

Соревнования прошли в городе Хернинг (Дания)
Завершен 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО
1 Декабря 16:43
Гимнастика

Завершен 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

Финальные соревнования определили победителей и призеров
Фарид Гаибов вновь избран президентом Европейской гимнастики - ФОТО
29 Ноября 13:30
Гимнастика

Фарид Гаибов вновь избран президентом Европейской гимнастики - ФОТО

Министр молодежи и спорта Азербайджана продолжит руководство организацией
Стартовал 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО
28 Ноября 14:34
Гимнастика

Стартовал 30-й чемпионат Баку по художественной гимнастике - ФОТО

В турнире участвуют около 130 гимнасток из шести клубов
Эрхан Хюсейнов: "В Азербайджане я обогатил свои знания спортивной медицины"
27 Ноября 11:09
Гимнастика

Эрхан Хюсейнов: "В Азербайджане я обогатил свои знания спортивной медицины"

Болгарский специалист рассказал о периоде своей деятельности в Федерации гимнастики Азербайджана
Во Франции осудили двух тренеров по спортивной гимнастике за насилие над несовершеннолетними
18 Ноября 04:12
Гимнастика

Во Франции осудили двух тренеров по спортивной гимнастике за насилие над несовершеннолетними

Приговоры вынесены по делу, инициированному после жалоб бывших воспитанниц клуба "Кавигаль"

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах