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Завершился этап собеседований в рамках волонтерской программы на Гран-при Азербайджана - ФОТО

Формула 1
Новости
21 Июля 2025 16:28
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Завершился этап собеседований в рамках волонтерской программы на Гран-при Азербайджана - ФОТО

Завершился очередной этап волонтерской программы, организованной для Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.biz, этап собеседований в рамках программы, вызвавший большой интерес с первого дня, уже завершился.

В этом году всего за 48 часов было получено более 31 000 заявок на участие в программе. Из них около 16 000 кандидатов успешно подали заявки и прошли собеседование. В рамках интенсивных собеседований, которые длились более восьми недель, состоялись сотни встреч, и кандидаты были оценены по различным направлениям.

Результаты собеседований будут опубликованы в личных кабинетах кандидатов в ближайшие дни. Участникам рекомендуется войти в личные кабинеты, чтобы получить информацию о результатах отбора.

Гран-при Азербайджана - это не только гонка, но и важный социальный проект, предоставляющий тысячам молодых людей возможность стать частью международного события. Волонтерская программа, являясь неотъемлемой частью этого масштабного мероприятия, предоставляет участникам возможность приобрести новые навыки и профессионально развиваться.

İdman.biz

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