Представитель Baku City Circuit: "Строительные работы, начатые в марте, в основном продолжаются в боксах и зданиях для команд"

«Строительные работы, начатые в марте, в основном продолжаются в боксах и зданиях для команд».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом руководитель строительного департамента Baku City Circuit Субхан Манафзаде заявил журналистам во время пресс-тура, посвященного подготовке к Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Он рассказал о ряде нововведений:

«Мы завершили 80 процентов строительных работ на нашей территории. Планируем начать строительные работы на основной трассе в августе. Сроки сокращены с 12 до 6 недель по сравнению с предыдущими годами. Мы постарались максимально сократить сроки, чтобы не создавать помех движению. В общей сложности на различных участках задействовано 1500-1700 человек».

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

İdman.biz