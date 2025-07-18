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Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ФОТО

Формула 1
Новости
18 Июля 2025 11:50
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Журналисты ознакомились с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" - ФОТО

Организован пресс-тур для журналистов с целью подробного ознакомления с ходом подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1", который состоится в сентябре.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, в ходе экскурсии, начиная с установки паддока перед Домом правительства на проспекте Нефтяников, журналисты смогли ознакомиться с ходом строительных работ.

Была предоставлена подробная информация о текущем состоянии трассы, ходе работ в зоне паддока, установке трибун и общем процессе подготовки к гонке.

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет с 19 по 21 сентября.

İdman.biz

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