Гурбан Гурбанов: "Чтобы быть хорошим тренером, нужно быть футболистом"

"Чтобы быть хорошим тренером, нужно быть футболистом".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов в своем выступлении на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025), проходившем в Баку.

По его словам, для достижения успеха нужно много работать:

"Я думаю, что для того, чтобы быть хорошим тренером, нужно быть футболистом. Когда я был футболистом, иногда я тоже был не согласен с решением тренера. Но потом я начал изучать психологию футболистов. Чтобы быть успешным, я много работал. Теперь я прививаю это своим игрокам. Иногда им это не нравится. Я вспоминаю годы, когда я был футболистом, и стараюсь понять их и привить им усердную работу".

Главный тренер добавил, что победа "Карабаха" над "Бенфикой" радует народ.

İdman.biz