"Нефтчи" подписал контракт с новым легионером

"Нефтчи" оформил отношения со своим новым легионером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, контракт подписан с Ифеаньи Мэтью, бывшим полузащитником молодежной сборной Нигерии U-20.

Легионер, имеющий статус свободного агента, успешно прошел медицинское обследование в Баку. С ним подписан контракт на 2 года (1+1).

28-летний футболист, последним клубом которого был швейцарский "Цюрих", ранее играл за норвежский "Лиллестрем" и турецкий "Османлыспор".

Он переехал в Европу из Нигерии в 2016 году и с тех пор играл за несколько клубов на континенте. Последний раз он выходил на поле 2 февраля.

Idman.biz