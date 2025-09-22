24 Сентября 2025
Определились соперники сборной Азербайджана на футбольном турнире III Игр СНГ

22 Сентября 2025 17:55
Определились соперники сборной Азербайджана на футбольном турнире III Игр СНГ

Состоялась жеребьевка футбольного турнира III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.

İdman.biz сообщает, что по результатам жеребьевки сборная Азербайджана, состоящая из футболистов до 16 лет, встретится со сборными Таджикистана и Кыргызстана в группе А.

В группе B встретятся команды U-16 Беларуси, России и Узбекистана.

В турнире, который пройдет на городском стадионе Габалы, 6 команд будут бороться в двух группах. Победители групп определят чемпиона в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, встретятся в матче за 3-е место, а команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за 5-е место.

Группа А

27 сентября

12:00. Таджикистан – Азербайджан

29 сентября

14:00. Кыргызстан – Таджикистан

1 октября

14:00. Азербайджан - Кыргызстан

Группа B

27 сентября

14:00. Беларусь – Россия

29 сентября

12:00. Беларусь – Узбекистан

1 октября

12:00. Россия – Узбекистан

3 октября

12:00. Матч за 5-е место

14:00. Матч за 3-е место

4 октября

14:00. Финал

