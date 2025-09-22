Определились соперники сборной Азербайджана на футбольном турнире III Игр СНГ

Состоялась жеребьевка футбольного турнира III Игр СНГ, которые пройдут в Азербайджане.
İdman.biz сообщает, что по результатам жеребьевки сборная Азербайджана, состоящая из футболистов до 16 лет, встретится со сборными Таджикистана и Кыргызстана в группе А.
В группе B встретятся команды U-16 Беларуси, России и Узбекистана.
В турнире, который пройдет на городском стадионе Габалы, 6 команд будут бороться в двух группах. Победители групп определят чемпиона в финале. Команды, занявшие вторые места в группах, встретятся в матче за 3-е место, а команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за 5-е место.
Группа А
27 сентября
12:00. Таджикистан – Азербайджан
29 сентября
14:00. Кыргызстан – Таджикистан
1 октября
14:00. Азербайджан - Кыргызстан
Группа B
27 сентября
14:00. Беларусь – Россия
29 сентября
12:00. Беларусь – Узбекистан
1 октября
12:00. Россия – Узбекистан
3 октября
12:00. Матч за 5-е место
14:00. Матч за 3-е место
4 октября
14:00. Финал
İdman.biz