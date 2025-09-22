24 Сентября 2025
Муса Гурбанлы: "Быстрый гол и удаление соперника упростили задачу"

22 Сентября 2025 15:20
"Наш быстрый гол и, более того, красная карточка соперника, в результате чего они остались в меньшинстве, несколько упростили нашу задачу".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил футболист "Карабаха" Муса Гурбанлы в интервью Sportnet.az после матча V тура Азербайджанской Премьер-лиги, в котором они выиграли со счетом 5:0 на выезде у "Араз-Нахчыван".

23-летний нападающий, забивший один из голов, также ответил на другие вопросы:

– Ожидали ли вы крупной победы перед игрой?

– Честно говоря, мы не думаем о счете перед игрой. Мы сосредоточены только на победе. Поэтому этот результат был для нас очень хорошим.

– Что вы можете сказать о возвращении Рамиля Шейдаева в команду?

– Рамиль и раньше был членом нашей команды, и мы добились с ним хороших успехов. Наши личные отношения тоже очень хорошие, мы все его очень любим. Я думаю, что этот переход будет успешным и для него. Он принесет пользу нашей команде и сможет восстановить свою форму с точки зрения своей личной карьеры. Мы верим, что он поможет нам своей игрой.

– После игры с "Бенфикой" почувствовали ли вы дисбаланс с точки зрения атмосферы этого матча?

– Конечно, разница неизбежно велика. Большая разница с точки зрения атмосферы, качества поля, болельщиков и скорости игры. Но это наша работа. Мы играем как в Лиге чемпионов, так и в местном чемпионате. И то, и другое очень важно для нас. Поэтому мы стараемся играть изо всех сил и побеждать в обоих турнирах.

– Что вы чувствуете, когда видите, что победа над "Бенфикой" вызвала большой резонанс в мировом футболе?

– Конечно, это большая гордость для нас. Потому что мы представляем нашу страну на арене мирового футбола номер один. Конечно, люди этого не ожидали. Потому что вы знаете, насколько велик клуб "Бенфика". Эта победа представила нашу страну в позитивном свете. Мы показали, что в Азербайджане есть футбол, есть футболисты, и мы можем играть. Конечно, нам очень приятно, и мы испытываем чувство гордости.

– Футбольные комментаторы и бывшие футболисты в Турции приводят "Карабах" в пример своим клубам. Что вы думаете об этом?

– Если мы можем быть примером для кого-то, мы счастливы. Это результат нашего профессионального подхода к нашей работе.

İdman.biz

