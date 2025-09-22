Сколько голов забили в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана?

В пятом туре Мисли Премьер-лиги было забито 18 голов.

İdman.biz со ссылкой на сайт PFL сообщает, что средняя результативность в шести состоявшихся матчах составила 3,00.

Это рекорд сезона. Впервые в этом сезоне средний показатель составил 3,00 или выше.

Последний раз этот показатель был выше трех в 31-м туре прошлого сезона. Результативность составила 3,40 в туре, где в 5 матчах было забито 17 голов.

Следует отметить, что в пятом туре «Карабах» победил «Араз-Нахчыван» со счетом 5:0, «Имишли» - «Карван-Евлах», «Габала» - «Кяпаз» со счетом 3:0, «Нефтчи» - «Сумгайыт», «Сабах» - «Туран Товуз» со счетом 2:0, «Зиря» победила «Шамахы» со счетом 2:1.

