24 Сентября 2025
RU

Сколько голов забили в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана?

Футбол
Новости
22 Сентября 2025 14:10
53
Сколько голов забили в пятом туре Премьер-лиги Азербайджана?

В пятом туре Мисли Премьер-лиги было забито 18 голов.

İdman.biz со ссылкой на сайт PFL сообщает, что средняя результативность в шести состоявшихся матчах составила 3,00.

Это рекорд сезона. Впервые в этом сезоне средний показатель составил 3,00 или выше.

Последний раз этот показатель был выше трех в 31-м туре прошлого сезона. Результативность составила 3,40 в туре, где в 5 матчах было забито 17 голов.

Следует отметить, что в пятом туре «Карабах» победил «Араз-Нахчыван» со счетом 5:0, «Имишли» - «Карван-Евлах», «Габала» - «Кяпаз» со счетом 3:0, «Нефтчи» - «Сумгайыт», «Сабах» - «Туран Товуз» со счетом 2:0, «Зиря» победила «Шамахы» со счетом 2:1.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей
23 Сентября 23:42
Мировой футбол

"Милан" и "Интер" объявили о планах построить арену на 71 500 зрителей

Клубы представили компании, которые займутся новым стадионом
"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"
23 Сентября 23:12
Мировой футбол

"Эспаньол" на последних минутах ушел от поражения в матче с "Валенсией"

После этой встречи "Эспаньол" занимает третью строчку таблицы, а "Валенсия" расположилась на девятом месте
"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги
23 Сентября 23:03
Мировой футбол

"Атлетик" и "Жирона" не смогли выявить победителя в матче Ла лиги

Встреча завершилась со счетом 1:1
"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии
23 Сентября 22:46
Мировой футбол

"Удинезе" одолел "Палермо" в матче 1/16 финала Кубка Италии

Встреча проходила на стадионе "Блюэнерджи Стэдиум" в Удине
Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО
23 Сентября 21:37
Азербайджанский футбол

Сборная Азербайджана U-16 продолжает подготовку к III Играм СНГ - ФОТО

Подопечные Агиля Набиева сыграют с Таджикистаном 27 сентября, а 1 октября — со сборной Кыргызстана
Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"
23 Сентября 21:18
Мировой футбол

Кубок Италии: "Кальяри" на своем поле разгромил "Фрозиноне"

Представитель Серии А легко разобрался с командой Серии В

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати