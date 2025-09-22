Футболист "Загаталы" прокомментировал крупное поражение своей команды

"К сожалению, мы потерпели крупное поражение. "Шафа" - команда, состоящая из очень хороших игроков. Мы не должны так играть".

Как сообщает İdman.biz, такое заявление сделал футболист "Загаталы" Илькин Гыртымов в интервью Sport24.az.

Опытный футболист поделился своими мыслями о поражении своей команды, принимавшей "Шафу" во 2-м туре 1-й лиги, со счетом 0:4:

"Мы очень быстро пропустили гол. Мы должны бороться за каждый дюйм поля. Конечно, 3 очка в 2 играх - не самый благоприятный результат. Мы должны стараться набирать больше очков. В составе есть новые игроки, им нужно некоторое время на адаптацию. Некоторые из них впервые играли в другой системе, с другими требованиями тренера. Надеюсь, они помогут команде в следующих матчах. У нас были ошибки. Мы будем работать над ними в течение недели".

Следует отметить, что в следующем туре "Загатала" станет гостем МОИК.

İdman.biz