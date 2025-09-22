24 Сентября 2025
Женская сборная Азербайджана U-17 начинает учебно-тренировочный сбор

22 Сентября 2025 12:55
Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 сегодня начнет учебно-тренировочный сбор в Баку.

Об этом İdman.biz сообщили в AFFA.

Подготовка, которая будет организована в Учебно-тренировочном центре национальных сборных, продлится до 30 сентября.

В лагерь команды приглашены 24 футболистки:

N

Имя / Фамилия

Клуб

1

Айдан Абдуллаева

Сабах

2

Ирада Асадли

Шафа

3

Айлин Гулузаде

Тахсил 8 İOEUGİM

4

Марьям Самедли

Сабах

5

Айсу Асадова

Сабах

6

Айлин Керимова

Сабах

7

Аян Абдиева

Лиман

8

Шахана Мирзалиева

Шафа

9

Суэль Поликарпова

Нефтчи

10

Сара Салимова

Нефтчи

11

Кёнуль Гусейнова

Улдуз

12

Наида Мамедова

Дирчалиш

13

Хадиджа Рагимова

Нефтчи

14

Мехри Мамедзаде

Baku Juniors

15

Фатима Керимли

Сабах

16

Тяргюль Ганиева

Сабах

17

Жасмин Бабирова

Тахсил 8 İOEUGİM

18

Захра Исмайлова

Шафа

19

Айлин Азадова

Сабах

22

Марьям Нурузаде

Улдуз

21

Айдан Насруллаева

Улдуз

22

Таира Раджаб

Шафа

23

Захра Абдуллаева

Улдуз

24

Айлин Алиева

Улдуз

İdman.biz

