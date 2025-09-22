Женская сборная Азербайджана U-17 начинает учебно-тренировочный сбор

Женская сборная Азербайджана по футболу U-17 сегодня начнет учебно-тренировочный сбор в Баку.
Об этом İdman.biz сообщили в AFFA.
Подготовка, которая будет организована в Учебно-тренировочном центре национальных сборных, продлится до 30 сентября.
В лагерь команды приглашены 24 футболистки:
|
N
|
Имя / Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Айдан Абдуллаева
|
Сабах
|
2
|
Ирада Асадли
|
Шафа
|
3
|
Айлин Гулузаде
|
Тахсил 8 İOEUGİM
|
4
|
Марьям Самедли
|
Сабах
|
5
|
Айсу Асадова
|
Сабах
|
6
|
Айлин Керимова
|
Сабах
|
7
|
Аян Абдиева
|
Лиман
|
8
|
Шахана Мирзалиева
|
Шафа
|
9
|
Суэль Поликарпова
|
Нефтчи
|
10
|
Сара Салимова
|
Нефтчи
|
11
|
Кёнуль Гусейнова
|
Улдуз
|
12
|
Наида Мамедова
|
Дирчалиш
|
13
|
Хадиджа Рагимова
|
Нефтчи
|
14
|
Мехри Мамедзаде
|
Baku Juniors
|
15
|
Фатима Керимли
|
Сабах
|
16
|
Тяргюль Ганиева
|
Сабах
|
17
|
Жасмин Бабирова
|
Тахсил 8 İOEUGİM
|
18
|
Захра Исмайлова
|
Шафа
|
19
|
Айлин Азадова
|
Сабах
|
22
|
Марьям Нурузаде
|
Улдуз
|
21
|
Айдан Насруллаева
|
Улдуз
|
22
|
Таира Раджаб
|
Шафа
|
23
|
Захра Абдуллаева
|
Улдуз
|
24
|
Айлин Алиева
|
Улдуз
İdman.biz