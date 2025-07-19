"Зиря" объявила заявку на матч с "Хайдуком"

Азербайджанская футбольная команда «Зиря» объявила о подаче заявки на участие в матчах против хорватского «Хайдука» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, бакинцы заказали 21 игрока.
İdman.biz
Азербайджанская футбольная команда «Зиря» объявила о подаче заявки на участие в матчах против хорватского «Хайдука» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.
Как сообщает İdman.biz, бакинцы заказали 21 игрока.
İdman.biz
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