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"Зиря" объявила заявку на матч с "Хайдуком"

Футбол
Новости
19 Июля 2025 11:45
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"Зиря" объявила заявку на матч с "Хайдуком"

Азербайджанская футбольная команда «Зиря» объявила о подаче заявки на участие в матчах против хорватского «Хайдука» во втором квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, бакинцы заказали 21 игрока.

İdman.biz

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