Второе испытание "Нефтчи" в Польше

Продолжая сборы в Польше, азербайджанская футбольная команда «Нефтчи» сегодня проведет очередной товарищеский матч.
Как сообщает İdman.biz, «черно-белые» сыграют с местной «Термаликой».
Матч также начнется в 13:30 по бакинскому времени.
Товарищеский матч
22 июня
13:30. «Нефтчи» — «Термалика» (Польша)
Стадион «Спортивные новини»
Отметим, что «Нефтчи», сыгравший вничью 1:1 с «Хапоэлем» (Тель-Авив, Израиль) в своем первом товарищеском матче в Польше, 27 июля встретится с греческим «Астерасом», а 1 августа - с кипрским АЕЛ.
İdman.biz