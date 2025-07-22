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Лига чемпионов: стартует второй квалификационный раунд

Футбол
Новости
22 Июля 2025 10:09
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Лига чемпионов: стартует второй квалификационный раунд

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый игровой день пройдут 13 матчей.

Возможные соперники чемпиона Азербайджана «Карабаха» по третьему квалификационному раунду турнира - «Шкендия» из Северной Македонии и ФКСБ из Румынии - проведут свои первые поединки.

Лига чемпионов УЕФА
Второй квалификационный раунд, первые матчи
22 июля
19:00. «КуПС Куопио» (Финляндия) — «Кайрат Алматы» (Казахстан)
20:00. «Линкольн» (Гибралтар) — «Црвена Звезда» (Сербия)
20:00. «Ноа» (Армения) — «Ференцварош» (Венгрия)
21:00. РФШ (Латвия) – «Мальме» (Швеция)
21:00. «Хамрун» (Мальта) – «Динамо» (Киев, Украина)
21:00. «Пафос» (Кипр) – «Маккаби Тель-Авив» (Израиль)
21:00. «Копенгаген» (Дания) – «Дрита» (Косово)
21:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Серветт» (Швейцария)
22:00. «Шкендия» (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
22:15. «Слован» (Братислава, Словакия) – «Зрински» (Босния и Герцеговина)
22:30. «Лех» (Польша) – «Брейдаблик» (Исландия)
22:45. «Риека» (Хорватия) – «Лудогорец» (Болгария)

Отметим, что свой первый поединок во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Карабах» проведет 23 июля против ирландского «Шелбурна».

İdman.biz

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