Рахид Амиргулиев: "Несколько раз встречались с руководством и спрашивали, что будет дальше" - ИНТЕРВЬЮ

В футбольной команде «Шахдаг Гусар», которая в прошлом сезоне вышла в Первую лигу, став чемпионом Второй лиги Азербайджана, царит неопределенность. Главный спонсор отказывается оказывать финансовую поддержку команде, вышедшей в Первую лигу, а директор клуба Эльчин Джананов, не согласный с этим, пишет заявление об отставке, то есть клуб разваливается. В настоящее время, как сообщается, в клубе осталось всего шесть сотрудников.

Среди оставшихся - ветеран сборной Азербайджана и капитан «Шахдаг Гусара» Рахид Амиргулиев ответил на вопросы Telegraf.

— Что сейчас происходит в «Шахдаг Гусаре»?

— Ни от руководства, ни от кого-либо еще нет ничего. Футболисты, которым делают предложения, рассматривают их и уходят. Новостей о «Шахдаг Гусаре» нет вообще.

— Говорят, что в клубе осталось всего шесть сотрудников...

— У нас есть контракт, мы остаемся. Просто никто не объявлял, будет ли клуб существовать или нет. Или спонсор продолжит помогать? Нам тоже никто этого точно не говорил.

— А с главным тренером Эльнуром Абдуллаевым вы не разговаривали?

— Мы с главным тренером каждый день общаемся. Главное, что от спонсора весточки нет. Контракт Абдуллаева, как и у всех остальных, истек. Вероятно, если поступит предложение, он его рассмотрит.

— По имеющейся информации, компания сказала «Шахдаг Гусару»: «Идите, играйте на деньги, выделенные АФФА». Директор клуба Эльчин Джананов, не согласившись с этим, написал заявление об увольнении.

— Да, я знаю, что он написал заявление об увольнении. Но его необходимо утвердить.

— Вы стали чемпионами и вышли в Первую лигу. Почему спонсор отвернулся от вас, хотя должен был оказать больше поддержки?

– Мы не знаем причины. Несколько раз встречались с руководством и спрашивали, что будет дальше. Они лишь сказали, что сообщат. Иинформации пока нет. Нам не говорят, что не будут помогать, ищите себе новую работу, или, что команда будет, они не дают никакой надежды. Ничего конкретного они не говорят.

– С чего бы спонсору вдруг так говорить?

– Не знаю. Но мне ничего подобного не говорили.

– Может быть, придет новый спонсор и создаст свою команду?

– Все возможно. Команда находится на балансе компании «Азенко». Не знаю, продадут ли они команду или просто передадут ее кому-то.

– Гусарский стадион переведен на баланс Министерства молодежи и спорта. Возможно ли, что команда тоже перейдет под чье-то попечение?

— Все возможно. Не могу сказать. Команда принадлежит им, они ведут себя так, как хотят.

— Что вы планируете в нынешней ситуации: останетесь там?

— Конечно, я хотел бы, чтобы «Шахдаг Гусар» играл в Премьер-лиге. И чтобы я, житель Гусара, был с ней. Даже если этого не произойдет, мы придумаем что-нибудь другое. Но, поверьте, я пока не знаю, что именно.

— Есть ли клуб или главный тренер, которые хотели бы видеть Рахида Амиргулиева в своем составе?

— Есть те, кто хотел бы этого. Просто я еще не вел переговоров по этому поводу.

— Если ситуация продолжится в том же духе, вы будете обсуждать предложения или не будете играть ни за один клуб?

— Если с «Шахдаг Гусаром» не получится, рассмотрю другие предложения. Предлагают команды из Первой и Второй лиг.

— При таком развитии событий вы не думаете о завершении карьеры?

- Ранее я ее завершил. Меня пригласили что-то сделать для «Шахдага Гусара», и вот, что вышло. Может быть, теперь я вообще завершу карьеру. Может быть, на этом все и закончу.

- Новые команды Премьер-лиги, «Карван» и «Имишли», привлекают игроков старшего поколения. Чувствуете ли вы себя способным играть в этих командах?

- Нет, я вряд ли сыграю в Премьер-лиге. То есть, не «потяну».

- Предлагал ли вам какой-либо клуб «прощальный матч» вообще?

- Нет, такого не было.

- Есть ли у вас какие-то ожидания?

- Нет. Я ни от кого ничего подобного не жду.

- Вы работали тренером в академии «Сабаила». После того, как команда вылетела в Первую лигу, академия тоже прекратила свою деятельность. Будете ли вы дальше играть в Премьер-лиге или работать детским тренером?

- Да, я работал тренером. Если окончательно попрощаюсь с футболом, то, наверное, все силы направлю на тренерскую работу. Я и так начинал детским тренером. Не знаю, что будет дальше.

İdman.biz