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Махир Эмрели впервые на командном ФОТО "Кайзерслаутерна"

Футбол
Новости
22 Июля 2025 16:08
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Махир Эмрели впервые на командном ФОТО "Кайзерслаутерна"

Сегодня на пресс-дне, прошедшем на стадионе «Фритц Вальтер», были сделаны новое командное фото и портреты игроков клуба «Кайзерслаутерн» на сезон 2025/26.

İdman.biz сообщает, что на мероприятии также присутствовал новичок клуба Второй Бундеслиги, нападающий сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели.

Только один из новичков «Кайзерслаутерна» - хорват Иван Пртажин - не присутствовал на командном собрании. Но это произошло по радостной причине: нападающий был с женой, которая ждет рождения первенца.

Помимо Махира Эмрели, это была первая фотосессия в форме «красных дьяволов» для новичков Фабиана Кунце, Максвелла Дьямфи, Семиха Шахина и Симона Асты.

İdman.biz

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