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Ариф Асадов: "Это могло быть связано как с усталостью, так и с невнимательностью"

Футбол
Новости
19 Июля 2025 11:19
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Ариф Асадов: "Это могло быть связано как с усталостью, так и с невнимательностью"

Хотя «Сабах» не прошёл в следующий этап, в двух матчах он проявил себя хорошо.

Как сообщает İdman.biz, об этом Sport24.az заявил бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов.

Опытный специалист поделился своим мнением о поражении бакинской команды от словенского «Целе» в первом квалификационном раунде Лиги Европы:

«Мы смотрели матчи равных соперников. Хотя оппонент был непростой и опытный. В конечном итоге опыт «Целе» и неполная готовность «Сабаха» сказались на результате. После поражения в первой встрече терять было нечего. Команде пришлось рисковать. Так и случилось. Они начали матч с давления на соперника, добились своего и повели в счёте.

Ариф Асадов также рассказал о главных проблемах азербайджанской команды:

«Сабах» во втором поединке оборонялся относительно неплохо. Но, получив мяч, быстро его терял. Одной из главных проблем было отсутствие контроля мяча. Нехватка физических качеств в дополнительные минуты сказала сама за себя. Ведь в обоих матчах они пропускали голы на последних минутах. Это могло быть связано как с усталостью, так и с невнимательностью. Но игры были интересными. «Сабах» представлял собой коллектив с потенциалом. Думаю, они смогут выйти в следующие этапы Лиги конференций. Трансферы и работа главного тренера говорят сами за себя. Замены, проведённые новым тренером, добавили игре мощи. Считаю, что, хоть они и проиграли, но показали достойную игру».

Отметим, что «Сабах», проигравший в Баку 2:3, выиграл выездной матч с таким же счётом в основное время. Поскольку дополнительное время закончилось со счётом 3:3, бакинская команда вылетела из Лиги Европы и продолжит играть в Лиге конференций.

İdman.biz

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