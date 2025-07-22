Самые дорогие переходы элитных лиг - крупные сделки только у "Реала" и богатых клубов АПЛ

Вирц обновил трансферный рекорд АПЛ

1. Флориан Вирц, «Ливерпуль», 125 млн евро. 2. Матеус Кунья, МЮ, 74.2 млн евро. 3. Мартин Субименди, «Арсенал», 70 млн евро. 4. Джейми Байно-Гиттенс, «Челси», 64.3 млн евро. 5. Мохаммед Кудус, «Тоттенхэм», 63.8 млн евро.

Пока в рейтинге самых дорогих новичков лета в АПЛ представители пяти разных клубов. Список изменится, если «Арсенал» все-таки договорится о трансфере Дьекереша, а «Ливерпуль» официально объявит о сделке с Экитике. Трансферный рекорд АПЛ могли бы побить дважды за лето, если бы «Ньюкасл» не приковал форварда Исака к батарее на базе клуба. Шейхи отказываются отпускать шведа в «Ливерпуль», а Экитике обойдется «красным» в 95 млн евро. И это меньше, чем «Байер» выторговал за Вирца. Из пяти футболистов четверо играют в группе поддержки центрального форварда, только Субименди является центральным хавбеком. Переоценивают ли клубы АПЛ новичков? Наверное, немного переоценивают. Вирцу будет сложно отработать 125 млн евро до бонусов. Кунья является очередным дорогим форвардом «Манчестер Юнайтед», а «Вест Хэм» отдал Кудуса в «Тоттенхэм» чуть дороже, чем «Брайтон» нападающего Педро в «Челси».

Три трансфера «Реала» выделяются в Ла Лиге

1. Дин Хёйсен, «Реал», 62.5 млн евро. 2. Альваро Каррерас, «Реал», 50 млн евро. 3. Франко Мастантуоно, «Реал», 45 млн евро. 4. Алекс Баэна, «Атлетико», 42 млн евро. 5. Хоан Гарсия, «Барселона», 25 млн евро.

На вершине списка три новичка «Реала». Пришел тренер Хаби Алонсо и заполучил парочку талантов. Президент «Реала» Перес не уверен, нужны ли ему Фернандес из «Челси» или Родри из «Манчестер Сити». Рекордные сделки обсуждают с тренером и главным скаутом Калафатом. Пока забрали у «Брайтона» голландца из сборной Испании Хёйсена, а у «Бенфики» удалось увести левого защитника Каррераса. Также в списке нет трансфера Александер-Арнольда. Трент пришел за небольшую компенсацию из «Ливерпуля», ведь его контракт с родным клубом истекал летом. Из новичков за деньги выделяется юный Мастантуоно из «Ривер Плейта». Франко может получить игровую практику, так как Беллингем пропустит несколько месяцев после операции на плече. Также любопытно оценить перестановки в «Атлетико». Симеоне пригласил двух плеймейкеров – испанца Баэну и аргентинца Альмаду. А у «Барселоны» дороже всех вратарь Гарсия.

В Серии А отложили дорогие сделки на август

1. Сэм Беукема, «Наполи», 31 млн евро. 2. Николас Гонсалес, «Ювентус», 28.1 млн евро. 3. Ноа Ланг, «Наполи», 25 млн евро. 4. Нейл Эль Айнауи, «Рома», 23.5 млн евро. 5. Самуэле Риччи, «Милан», 23 млн евро.

Были слухи о переходе Осимхена в «Милан» и о сделке Нуньеса с «Наполи», но пока в пятерке самых дорогих трансферов Серии А нет переходов за 50-70 млн евро. Нигериец Виктор может перейти в «Галатасарай», а уругваец Дарвин оказаться в Саудовской Аравии, где немало бывших игроков «Ливерпуля». А лидером рейтинга новичков в Серии А является голландский защитник Беукема. Сэм перешел в «Наполи» из «Болоньи». На второй строчке Нико Гонсалес. «Ювентус» выкупил опытного аргентинца у «Фиорентины» после аренды. На третьей строчке вингер Ланг, который планирует выйти в «Наполи» из зоны комфорта, где пребывал в ПСВ. Новый тренер «Ромы» Гасперини нашел в «Лансе» марокканского хавбека Эль Айнауи, а «Милан» забрал у «Торино» опорника сборной Италии Риччи. Самуэле перебрался поближе к девушке – знаменитой красавице и журналистке Элеоноре Инкардоне.

Немецкие клубы ставят на молодые таланты

1. Малик Тильманн, «Байер», 35 млн евро. 2. Жарелл Куанса, «Байер», 35 млн евро. 3. Джоб Беллингем, «Боруссия» Д, 30.5 млн евро. 4. Йонатан Буркардт, «Айнтрахт», 21 млн евро. 5. Артур Вермирен, «Лейпциг», 20 млн евро.

В десятке рекордсменов лета по расходам шесть клубов из АПЛ, «Реал», «Атлетико», «Байер» и неожиданно «Комо». Немецкий клуб из Леверкузена опережает всех в Бундеслиге. Тен Хаг запросил известных новичков. Американский хавбек ПСВ Тильманн вернулся в Германию, Малик – воспитанник школы «Баварии». А Куанса – защитник из академии «Ливерпуля», должен заменить в основе «Байера» Джонатана Та, который теперь выступает за «Баварию». В Дортмунде появился новый Беллингем – младший брат Джуда. «Айнтрахт» не останавливает конвейер нападающих: после ухода Экитике в «Ливерпуль» им нужен Буркардт из «Майнца». Форвард чуть старше других дорогих новичков лета в Бундеслиге, но ему всего 25 лет. Также заслужил шанс на высоком уровне Артур Вермирен. Двадцатилетний бельгиец не закрепился в «Атлетико», уехал в аренду в «Лейпциг» и понравился главному тренеру в центре полузащиты.

Во Франции на рекорды способен лишь ПСЖ

1. Джон Роу, «Марсель», 14.5 млн евро. 2. Пьер-Эмиль Хейбьерг, «Марсель», 13.5 млн евро. 3. Лилиан Брассье, «Ренн», 12 млн евро. 4. Эндрю Омобамиделе, «Страсбур», 10.5 млн евро. 5. Валентин Барко, «Страсбур», 10 млн евро.

У ПСЖ укомплектованный состав. Без их сделок список самых дорогих новичков лета в Лиге 1 выглядит бедновато. Фурор вызвал переход Поля Погба в «Монако», его футболки продаются как мороженое в жаркий день. Хавбек вернулся в большую игру после дисквалификации за допинг. А за деньги подписал недешевых новичков «Марсель». Английский вингер Роу и опытный датчанин Хейбьерг играли за «Олимпик» в прошлом сезоне. После аренд французы выкупили их контракты. Остальные новички не такие известные, хотя левого защитника Барко сложно не заметить на поле – у аргентинца темные рыжие волосы, он скорее похож на ирландца. Тишина на рынке отражает глобальную проблему французского футбола – упали телевизионные доходы. У клубов нет больших денег и копятся серьезные долги, как у «Лиона». «Ткачи» остались в Лиге 1 после серии продаж и помощи от ПСЖ. Парижане перевели всю сумму за трансфер Баркола, но финансовый крах «Лиона» стал символом лета. Французские команды не могут позволить себе дорогие трансферы в 2025 году, чаще всего выкупают игроков, проверенных арендами.

Источник - soccer.ru

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