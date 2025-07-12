Рахид Амиргулиев: "Хотя вопросов много, никто не отвечает"

«Не знаю о финансовых проблемах. До начала чемпионата мало времени, а наша команда не вела переговоры ни с одним футболистом».

Как сообщает İdman.biz, об этом капитан футбольной команды «Шахдаг Гусар» Рахид Амиргулиев заявил Sport24.az.

Опытный футболист отметил, что будущее команды, которая в следующем сезоне должна выступать в Первой лиге, под вопросом:

«У нас была встреча с руководством, и нам сказали подождать. Не знаю, какие цели будут у команды. Мы сообщили руководству, какой бюджет и сколько игроков им нужно. Но они говорят, что этот вопрос обсуждается. Другими словами, судьба «Шахдаг Гусара» неизвестна.

Все команды Первой лиги делают трансферы, а мы находимся в позиции ожидания. Мы не можем делать трансферы из-за неопределенности с бюджетом. Ответить некому. Мой контракт истёк. Не было никаких переговоров о том, чтобы я остался. Сейчас я отдыхаю. Хотя вопросов много, никто не отвечает. Однако команда уже собралась и должна была начать тренировки».

Отметим, что «Шахдаг Гусар» в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги.

İdman.biz