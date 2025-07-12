"Кяпаз" подписал защитника сборной Буркина-Фасо

«Кяпаз» продолжает формировать состав на новый сезон и объявил о новом трансфере в межсезонье.

Как сообщает İdman.biz, клуб из Гянджи подписал двухлетний контракт с защитником Адамой Фофаной.

25-летний игрок из Буркина-Фасо выступает на позиции левого защитника. Последним клубом Фофаны был турецкий «Аданаспор», за который он играл в прошедшем сезоне. Ранее он также защищал цвета шведского «Варберга» и французского «Дижона».

Отметим, что на счету Фофаны два матча за национальную сборную Буркина-Фасо.

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