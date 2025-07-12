Дебютант Премьер-лиги Азербайджана продлил контракт с бразильцем

Клуб "Имишли", который в новом сезоне дебютирует в азербайджанской Премьер-лиге, объявил о продлении контракта с бразильским футболистом Дьогу Васкесом Ролло. Об этом сообщает İdman.biz.

Стороны подписали новое соглашение сроком на два года. 23-летний игрок присоединился к команде летом прошлого года и стал одним из ключевых исполнителей в успешной кампании клуба в Первой лиге.

"Имишли" продолжает активно формировать состав для выступления на новом уровне, укрепляя связи с проверенными футболистами.

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