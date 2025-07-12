Махир Эмрели поучаствовал в разгромной победе "Кайзерслаутерна" — ОБНОВЛЕНО

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели отличился забитым мячом в составе своей новой команды — немецкого "Кайзерслаутерна", сообщает İdman.biz.

Клуб из Второй Бундеслиги провел товарищеский матч против английского "Ноттс Каунти", выступающего в четвертом дивизионе. Встреча прошла на тренировочном поле стадиона "Фриц Вальтер" и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Уже к десятой минуте "Кайзерслаутерн" вел 3:0, а третий гол забил Эмрели.

Во втором тайме немецкая команда довела счет до разгромного. При этом гости почти весь матч играли в меньшинстве — один из футболистов "Ноттс Каунти" получил красную карточку на 41-й минуте.

İdman.biz