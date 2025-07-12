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"Зиря" одержал вторую победу на сборах в Турции - ОБНОВЛЕНО

Футбол
Новости
12 Июля 2025 19:43
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"Зиря" одержал вторую победу на сборах в Турции - ОБНОВЛЕНО

Футбольный клуб "Зире" провел второй контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Как сообщает İdman.biz, соперником команды Рашада Садыхова стал иорданский клуб "Аль-Хуссейн". Единственный гол в матче был забит на 45-й минуте полузащитником Брахимом Конате. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу азербайджанского коллектива.

Напомним, ранее "Зиря" уже одержал победу над турецким "Кечиоренгюджю" со счетом 2:1.

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Азербайджанская футбольная команда "Зиря", находящаяся на тренировочном сборе в турецком Болу, сегодня проведёт свой второй контрольный матч.

Как сообщает İdman.biz, её соперником будет серебряный призёр иорданской Премьер-лиги «Аль-Хусейн».

Игра начнётся в 18:00.

Контрольный матч
12 июля
18:00. «Зиря» – «Аль-Хусейн» (Иордания)
Стадион Fanatik Tur

Отметим, что в первом контрольном матче в Турции «Зиря» одержала победу над местным клубом «Анкара Кечиоренгюджю» со счётом 2:1.

İdman.biz

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