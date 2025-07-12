Покинувший "Карабах" футболист: "Не хочу говорить о том, как со мной поступили" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Telegraf с Редоном Джиджа, покинувшим «Карабах» в летнее трансферное окно.

— Какова настоящая причина вашего ухода из «Карабаха»?

— Причиной моего ухода стало то, что я не получал достаточного игрового времени.

— Уже в середине сезона ходили слухи о том, что вы покинете представителя Агдама. Вам клуб предлагал искать новое место?

— «Карабах» не предлагал мне искать новый клуб. Я уже год как хотел уйти, но мне не разрешали.

— Как вы оказались в «Шабаб Риади Белуиздаде»?

— Поступило предложение, и я выбрал алжирский клуб. Потому что считаю, что это был правильный выбор для меня.

— Вы получили информацию об этом клубе от своего бывшего одноклубника из Алжира Яссина Бензия?

— Да, Яссин дал мне кое-какую информацию. Ответы были положительными. Я верю, что этот выбор положительно скажется на моей карьере.

— 13 голов и 5 голевых передач в 73 матчах - болельщики высоко оценивают вашу игру. Однако они критикуют клуб за то, что он не позволяет вам полностью раскрыть свой талант. Считаете ли вы это несправедливым по отношению к вам?

— Я хотел бы поблагодарить болельщиков, которые всегда верили в меня и поддерживали. Я всегда чувствовал их любовь. Я говорю им «большое спасибо» за всё. Что касается вопроса о том, как со мной поступили, не хочу об этом говорить.

— Как два года, проведённые в «Карабахе», повлияли на вашу карьеру, жалеете ли вы о чём-либо?

— Этот период оказал на меня положительное влияние, потому что я повысил свой уровень. Но я сожалею, что не получил достаточно игрового времени, чтобы показать свою игру.

– Каким вам запомнится время, проведённое в Азербайджане? Получали ли вы предложения от других клубов или, если бы поступило предложение, снова играли бы в Азербайджане?

– Я с теплотой вспоминаю дни, проведённые в Азербайджане. Мне здесь очень понравилось, и я буду скучать. Предложений от азербайджанских клубов я не получал. Но если будет возможность вернуться, почему бы и нет?!

– Какой матч был для вас самым незабываемым?

– Больше всего я помню и выделяю матч 2023 года, когда мы проиграли польскому «Ракуву» со счётом 2:3 во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Потому что мне удалось забить два гола за три минуты. Также мне запомнился товарищеский матч, где мы проиграли «Галатасараю» со счётом 1:2. Атмосфера тогда тоже была отличная, и мне удалось забить гол.

– Вы лично общались с Гурбаном Гурбановым и узнавали, почему он даёт вам так мало игрового времени?

— Нет, мы не обсуждали с главным тренером, почему я не играл.

— Каковы ваши цели?

— Играть как можно больше, забивать голы и выступать за сборную Албании.

— Было ли у вас какое-либо недовольство или обида, когда вы покидали Азербайджан?

— У меня нет недовольства. Но я буду очень скучать по Баку, уже скучаю. Я открыто в этом признаюсь.

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