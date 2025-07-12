"Нефтчи" заинтересован в игроках сборной Турции

Женская футбольная команда "Нефтчи", которая будет представлять Азербайджан в Лиге чемпионов УЕФА, хочет подписать контракты с игроками сборной Турции.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил главный тренер столичной команды Сиясет Аскеров.

Он сообщил, что имена футболисток будут объявлены в ближайшее время:

«Мы привлекли в состав несколько игроков, чьи имена я пока не хочу раскрывать. С некоторыми из них мы находимся на завершающей стадии переговоров. В ближайшее время будет объявлено о новых трансферах. Мы пригласили игроков, выступающих в Турции. Среди них есть и футболистки сборной Турции».

Отметим, что первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА будет состоять из полуфинальных и финальных матчей. Если «Нефтчи» обыграет турецкий клуб «Фомгет» в полуфинале, в финале ему предстоит встретиться с израильским «Кирьятом». Победитель этого матча выйдет во второй квалификационный раунд.

Матчи пройдут в столице Албании, Тиране.

İdman.biz