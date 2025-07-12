Вдова Жоты вместе с игроками "Ливерпуля" почтила память супруга на "Энфилде" - ФОТО

Руте Кардозу, супруга трагически погибшего Диогу Жоты, вместе с двумя детьми присоединилась к игрокам "Ливерпуля" у мемориала, организованного на стадионе "Энфилд", сообщает İdman.biz.

Футболисты, включая капитана Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха и Энди Робертсона, возложили по одной розе в память о Жоте и его брате Андре Силве, погибших в автокатастрофе 3 июля.

Клуб официально объявил о том, что номер 20, под которым выступал Жота, будет выведен из обращения на всех уровнях — впервые в истории "Ливерпуля".

Перед товарищеским матчем с "Престоном", который состоится в воскресенье и будет показан по ITV 1, команды почтут память футболистов минутой молчания, возложением венков и траурными повязками. Прозвучит гимн "You'll Never Walk Alone".

İdman.biz