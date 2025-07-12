Ковачевич, забивший дважды в ворота "Сабаха": "Разница в один мяч не такая уж большая"

«Хотя в первом тайме мы не смогли показать желаемую игру, во втором нам удалось взять игру под контроль. Соперник очень хорошо боролся в первом тайме».

Как сообщает İdman.biz, об этом футболист словенского «Целе» Франко Ковачевич заявил Telegraf, комментируя первую игру первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором его команда обыграла «Сабах» со счётом 3:2 на «Банк Республика Арена».

26-летний хорватский нападающий, оформивший дубль и забивавший в начале обоих таймов, подчеркнул, что победа далась нелегко:

«Это была сложная игра для нас. Да, мы забили три гола. Я рад, что помог своей команде забить два. Но матч был напряжённым. «Сабах» достойно сражался против нас».

Ковачевич также выразил уверенность в проходе своей команды в следующий раунд:

«Ответная встреча пройдёт дома. Мы выиграли первый поединок, но расслабляться не стоит. Разница в один мяч не такая уж большая. Будем бороться изо всех сил и пройдем в следующий раунд».

Отметим, что ответный матч между командами состоится 17 июля в Словении. Игра, которая состоится на стадионе «Целе», начнётся в 22:00 по бакинскому времени.

İdman.biz