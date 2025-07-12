Мировой рейтинг: "Карабах" опустился, "Араз-Нахчыван" поднялся

Объявлен мировой рейтинг футбольных клубов за июль.
Как сообщает İdman.biz, таблица IFFHS включает 500 лучших команд планеты.
В список также вошли четыре азербайджанских клуба.
«Карабах» занимает 131-е место в мире с 137,25 очка. Чемпион нашей страны опустился на 12 позиций по сравнению с прошлым месяцем.
«Зиря» сохранила 232-е место с 95,75 балла. «Сабах», поднявшийся на четыре позиции, занимает 317-е место с 76 очка.
«Араз-Нахчыван», занимающий 439-е место в мировом рейтинге с 61,25 балла, поднялся на семь позиций.
Отметим, что «Реал Мадрид» лидирует в турнирной таблице с 480 очками.
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