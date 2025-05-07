Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу - ФОТО

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу проекта «Уроки футбола в школах», проводимого совместно с АФФА и Министерством науки и образования в рамках программы УЕФА Hat-Trick.

Как сообщает İdman.biz, сначала в административном здании АФФА состоялась встреча с тренерами и преподавателями, работающими над проектом.

Начальник управления массового футбола Фаррух Исмаилов, ведущий специалист Орхан Микаиллы и специалист Зия Сафаров предоставили участникам информацию о формате турнира сезона 2024-2025, применении новых правил и других вопросах. В итоге матчи были определены с помощью электронной жеребьевки.

Отметим, что турнир, в котором примут участие 36 команд, стартует 21 мая.

İdman.biz