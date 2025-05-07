7 Мая 2025
RU

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу - ФОТО

Футбол
Новости
7 Мая 2025 18:04
8
Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу - ФОТО

Состоялась жеребьевка турнира по мини-футболу проекта «Уроки футбола в школах», проводимого совместно с АФФА и Министерством науки и образования в рамках программы УЕФА Hat-Trick.

Как сообщает İdman.biz, сначала в административном здании АФФА состоялась встреча с тренерами и преподавателями, работающими над проектом.

Начальник управления массового футбола Фаррух Исмаилов, ведущий специалист Орхан Микаиллы и специалист Зия Сафаров предоставили участникам информацию о формате турнира сезона 2024-2025, применении новых правил и других вопросах. В итоге матчи были определены с помощью электронной жеребьевки.

Отметим, что турнир, в котором примут участие 36 команд, стартует 21 мая.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Имишли" ждет ответа от АФФА
18:18
Футбол

"Имишли" ждет ответа от АФФА

Представитель клуба сообщил, что в новом сезоне они намерены проводить домашние матчи на городском стадионе имени Гейдара Алиева города
Топ-7 в Премьер-лиге Азербайджана
17:58
Азербайджанский футбол

Топ-7 в Премьер-лиге Азербайджана

В "Шамахы" таких футболистов трое
Тренер "Карабаха": "В финале Кубка нас может ждать сюрприз"
17:39
Азербайджанский футбол

Тренер "Карабаха": "В финале Кубка нас может ждать сюрприз"

Рауф Алиев оценил шансы "Карабаха" и "Сабаха", которым предстоит встретиться в финале Кубка страны
Новая команда Махира Эмрели - на этот раз в Бундеслиге
17:20
Футбол

Новая команда Махира Эмрели - на этот раз в Бундеслиге

Она занимает 14-е место и всего на пять очков опережает зону вылета
Бывшего игрока "Галатасарая" приговорили и освободили
16:53
Мировой футбол

Бывшего игрока "Галатасарая" приговорили и освободили

Кассационный суд подтвердил приговор бывшему нападающему сборной Турции
42-летний Махир Шукюров женится
15:57
Футбол

42-летний Махир Шукюров женится

Свадьба спортсмена состоится 11 мая в Сумгайыте

Самое читаемое

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы
5 Мая 16:12
Борьба

Скончался азербайджанский борец, победитель чемпионатов мира и Европы

Он умер от сердечной недостаточности в возрасте 69 лет
Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге
5 Мая 14:50
Дзюдо

Победил на "Большом шлеме" и стал четвертым в рейтинге

В новом мировом рейтинге Международной федерации дзюдо нашли отражение результаты "Большого шлема" в Душанбе
Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе
5 Мая 13:14
Дзюдо

Победное возвращение и азербайджанский финал в Душанбе

Балабей Агаев (60 кг) напомнил о себе после продолжительного перерыва
Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"
6 Мая 11:25
Дзюдо

Вугар Талыбов: "Надеюсь, в следующий раз мне удастся победить друга детства"

Он оценил свое выступление на турнире "Большого шлема", прошедшем в Душанбе, столице Таджикистана