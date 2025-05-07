"Имишли" ждет ответа от АФФА

Руководство «Имишли», выступающего в Первой лиге Азербайджана, ждет ответа от местной Исполнительной власти и АФФА по вопросу замены травяного покрытия городского стадиона, где команда проводит домашние матчи.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил Агшин Мурсалов, исполнительный директор регионального представителя, завоевавшего путевку в Премьер-лигу Мисли.

Представитель клуба сообщил, что в новом сезоне они намерены проводить домашние матчи на городском стадионе имени Гейдара Алиева города Имишли: «Пока рано высказывать определенное мнение по этому поводу, все вопросы прояснятся после окончания чемпионата. Наше желание - проводить свои матчи в Имишли в новом сезоне. Травяное покрытие поля находится в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим мы обратились в Исполнительную власть Имишлинского района, АФФА, Управление молодежи и спорта и ждем ответа».

Мурсалов сообщил, что при необходимости они могут сыграть и в Баку: «Помимо обновления травяного покрытия, на стадионе необходимо провести и другие работы. Инфраструктура должна быть на уровне Премьер-лиги. Она должна соответствовать определенным стандартам. При необходимости мы можем сыграть и в Баку. Однако для нас приоритетом является проведение домашних матчей на городском стадионе города Имишли».

Отметим, что «Имишли» занимает второе место в Первой лиге Азербайджана с 47 очками после 24 туров.

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