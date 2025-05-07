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Новая команда Махира Эмрели - на этот раз в Бундеслиге

Футбол
Новости
7 Мая 2025 17:20
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Новая команда Махира Эмрели - на этот раз в Бундеслиге

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели летом покинет немецкую команду Второй бундеслиги «Нюрнберг». Об этом вчера сообщил официальный сайт клуба. Сообщается, что контракт футболиста, срок действия которого истек, не будет продлен.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolinfo.az, Махир не покинет Германию.

Причиной его ухода из «Нюрнберга» является желание играть за более сильную команду. Потому что в его услугах заинтересован другой представитель этой страны. Клуб Бундеслиги «Санкт-Паули» хочет приобрести нападающего. Но для этого им сначала нужно обеспечить свое пребывание в Бундеслиге. В настоящее время команда Бундеслиги занимает 14-е место в турнирной таблице и всего на пять очков опережает зону вылета.

Махир Эмрели примет решение, исходя из этого. Игрок подпишет контракт с представителем Гамбурга, если команда останется в Бундеслиге.

По другой информации, переговоры с Махиром ведет еще один представитель немецкой бундеслиги. Однако решение игрок нашей национальной сборной примет в конце сезона.

İdman.biz

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