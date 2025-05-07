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Нигяр Мирзалиева: "Приятно попасть в символическую команду чемпионата России"

Футбол
Новости
7 Мая 2025 13:14
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Нигяр Мирзалиева: "Приятно попасть в символическую команду чемпионата России"

Футболистка сборной Азербайджана по футболу Нигяр Мирзалиева рада, что попала в символическую сборную восьмого тура женской Суперлиги России.

Как сообщает İdman.biz, об этом 23-летний защитник заявила Report.

Она рассказала, что хорошо сыграла в матче, в котором «Зенит», за который выступает Мирзалиева, обыграл «Рубин»: «Именно поэтому меня включили в символическую команду».

Футболистка также рассказала о своих главных целях в составе петербургской команды: «Сейчас чемпионат в самом разгаре. У нас каждую неделю сложные игры. Этот сезон совершенно другой. Со всеми командами можно конкурировать. Думаю, что мы снова станем чемпионами. Для этого мы серьезно готовимся к следующим матчам».

Мирзалиева также коснулась матча, который сборная Азербайджана проведет против Литвы в групповом этапе Лиги Наций 30 мая: «Мы постараемся победить. Нам нужно забить как можно больше голов, чтобы выйти в следующий этап. Думаю, что наша команда добьется успеха».

Отметим, что «Зенит» занимает третье место среди 13 команд женской Суперлиги России с 17 очками после восьми туров. В составе команды Нигяр Мирзалиева дважды становилась чемпионкой России.

İdman.biz

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