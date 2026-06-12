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Коубек вошел в историю ЧМ, но его рекорд побьет Адвокат

Футбол
Новости
12 Июня 2026 15:49
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Коубек вошел в историю ЧМ, но его рекорд побьет Адвокат

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек стал самым возрастным специалистом в истории чемпионатов мира.

Как сообщает İdman.Biz, в матче группы A ЧМ-2026 против Южной Кореи чешскому тренеру было 74 года и 9 месяцев.

Тем самым Коубек побил рекорд наставника сборной ЮАР Уго Брооса, которому во время матча открытия против Мексики было 74 года и 2 месяца.

Однако достижение Коубека продержится недолго. Когда сборная Кюрасао проведет свой первый матч на ЧМ-2026, командой будет руководить 78-летний Дик Адвокат.

Нидерландский специалист, родившийся 27 сентября 1947 года, в этом сентябре отметит 79-летие. Таким образом, он станет самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.

Отметим, что предыдущий рекорд принадлежал Отто Рехагелю, который на ЧМ-2010 выводил сборную Греции на поле в возрасте 71 года и 317 дней.

İdman.Biz
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