Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

Игрок мини-футбольного клуба «Эль Атико», выступающего в одном из низших дивизионов Испании, Рауль Хурадо Кальво скончался в понедельник, 4 декабря на следующий день после столкновения с игроком соперников во время матча. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", о случившемся сообщается на официальной странице «Эль Атико» в соцсети.

«В воскресенье, 3 декабря, наш игрок Рауль Хурадо Кальво получил сильный удар в голову во время матча чемпионата. Несмотря на оперативные действия общественности и медицинских служб, ничего нельзя было сделать, чтобы помочь ему. Рауль покинул нас в этот понедельник. Игрок, партнер, брат, сын, друг, боец на площадке и за ее пределами, наша опустошение нескончаемо. Твоя энергия нас вдохновляла», - говорится в заявлении клуба.

Раулю Хурадо Кальво было 19 лет.

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