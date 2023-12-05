5 Декабря 2023
RU

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

Футбол
Новости
5 Декабря 2023 16:25
Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

Игрок мини-футбольного клуба «Эль Атико», выступающего в одном из низших дивизионов Испании, Рауль Хурадо Кальво скончался в понедельник, 4 декабря на следующий день после столкновения с игроком соперников во время матча. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", о случившемся сообщается на официальной странице «Эль Атико» в соцсети.

«В воскресенье, 3 декабря, наш игрок Рауль Хурадо Кальво получил сильный удар в голову во время матча чемпионата. Несмотря на оперативные действия общественности и медицинских служб, ничего нельзя было сделать, чтобы помочь ему. Рауль покинул нас в этот понедельник. Игрок, партнер, брат, сын, друг, боец на площадке и за ее пределами, наша опустошение нескончаемо. Твоя энергия нас вдохновляла», - говорится в заявлении клуба.

Раулю Хурадо Кальво было 19 лет.

İdman.biz

Новости по теме

Гвардиола: Мы снова выиграем АПЛ
17:42
Мировой футбол

Гвардиола: Мы снова выиграем АПЛ

"Если мы сыграем на том же уровне, который мы показали в матчах с «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом», то мы действительно сделаем это снова"
Когда Агабала Рамазанов вернется на поле?
17:15
Азербайджанский футбол

Когда Агабала Рамазанов вернется на поле?

"Врачи сказали, что все идет хорошо"
Первое увольнение главного тренера в этом сезоне АПЛ
16:45
Мировой футбол

Первое увольнение главного тренера в этом сезоне АПЛ

"Шеффилд Юнайтед" объявил о расставании с главным тренером команды Полом Хекингботтомом
"Мечтал играть за Азербайджан, но от предложения сборной Украины не откажусь"
16:32
Азербайджанский футбол

"Мечтал играть за Азербайджан, но от предложения сборной Украины не откажусь"

"Было бы неправильно перепрыгивать из одной сборной в другую"
"Манчестер Юнайтед" застрял в череде провалов, это похоже на день сурка"
15:49
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" застрял в череде провалов, это похоже на день сурка"

"Игроки выглядят незаинтересованными, язык тела плохой, выступления средние, тренера критикуют, скаутов начинают ругать, владельцы не выполнили свою работу по продаже клуба,"
Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе
14:30
Мировой футбол

Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил с ним контракт, апеллируя к двум обстоятельствам

Самое читаемое

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО
3 Декабря 18:59
Азербайджанский футбол

"Сабах" победил в гостях, "Нефтчи" прервал серию неудач - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоялись две игры
В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики
2 Декабря 21:08
Гимнастика

В Болгарии прошел Конгресс Европейской гимнастики

1-2 декабря в столице Болгарии Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики
Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"
3 Декабря 13:05
Дзюдо

Зелим Коцоев выиграл бронзу "Большого шлема"

Команда Азербайджана по дзюдо завершила заключительный день "Большого шлема" с одной бронзовой наградой
Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО
4 Декабря 15:22
Гимнастика

Фарид Гаибов удостоился специальной награды и медали на Конгрессе Европейской гимнастики - ФОТО

1-2 декабря в Софии прошел Конгресс Европейской гимнастики под руководством его президента Фарида Гаибова