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Фехтовальщица встала на колено перед трансгендером и была дисквалифицирована - ВИДЕО

Фехтование
Новости
4 Апреля 2025 00:25
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Фехтовальщица встала на колено перед трансгендером и была дисквалифицирована - ВИДЕО

Стефани Тернер стала на колено в знак протеста перед поединком против Редмонда Салливана в Университете Мэриленда на турнире с фехтования, передает İdman.biz со ссылкой Fox News.

Ей показали черную карточку и сообщили, что ей не позволят продолжать участие в женском рапирном турнире.

Правила Международной федерации фехтования (FIE) утверждают, что фехтовальщику не разрешается по любой причине отказываться от фехтования с другим спортсменом, который должным образом прошел регистрацию.

Федерация фехтования США, которая ввела свою политику в отношении трансгендерных и небинарных пар в 2023 году, заявила: "Эта политика основывается на принципе, согласно которому каждый должен иметь возможность заниматься спортом, и базируется на доступных исследованиях того времени".

Стефани мотивировала решение тем, что он мужчина, а турнир - женский.

"Когда я стала на колено, я посмотрела на судью и сказала: "Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир", – цитирует ее слова Fox News.
Хотя конкурс The Cherry Blossom проводился в Университете Мэриленда, он не был событием NCAA (National Collegiate Athletic Association).

В феврале NCAA изменила свою политику, заявив, что только "студентам-спортсменам, которые были признаны женщинами при рождении", будет разрешено участвовать в университетских соревнованиях после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным женщинам соревноваться в женских спортивных категориях.

İdman.biz

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