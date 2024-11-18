"Я не ожидала от себя хорошего результата"

«Уровень турнира был очень высоким. В соревнованиях также приняли участие победители чемпионатов мира и Европы».

Об этом İdman.biz рассказала Хадиджа Гасанлы, азербайджанская шпажистка, завоевавшая золотую медаль на открытом турнире среди молодежи в турецкой Конье.

Она высоко оценила свою победу в соревнованиях. По словам спортсменки, последние два поединка были очень сложными:

«Перед турниром я повредила ногу. Поэтому хорошего результата не ожидала. Но возвращаться домой без медали не хотелось. В поединках группового этапа проблем не было. Я провела больше 15 встреч. Самые сложные из них были в полуфинале и финале. Ранее я тренировалась вместе с моими соперниками, оба из одного клуба. Они уже знали меня. Победил сильнейший».

17-летняя спортсменка также подчеркнула, что у нее большие цели:

«Я хочу завоевать лицензию на летние Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. Начало положено. Хочу спеть наш гимн и поднять флаг далеко за океаном как олимпийская чемпионка. Для этого необходимо завоевывать медали чемпионатов мира и Европы. Верю, что смогу это сделать».

Отметим, что наряду с Хадиджей Гасанлы Мирхатай Мамедов также завоевал медаль на международном турнире. Он завершил соревнования с бронзовой наградой.

Эмин Ага

İdman.biz