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Определились победители чемпионата Баку - ФОТО

Фехтование
Новости
9 Сентября 2024 16:54
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Определились победители чемпионата Баку - ФОТО

Состоялся чемпионат Баку по шпаге и сабле среди юниоров и молодежи.

Как сообщает İdman.biz, соревнования прошли в фехтовальном зале Дворца спорта Азербайджанского технического университета.

Обладатели первых мест
Фехтование: Чемпионат Баку
Сабля, юниоры
Мальчики
1. Аббас Гусейнов, 2. Эльвин Ализаде, 3. Даниэль Верстаковас, Наджаф Шабанлы.

Девочки
1. Валентина Зейналова, 2. Фарах Абасова, 3. Джахан Садыхова, Лейла Ахмедова.

Шпага, юниоры
Мальчики
1. Мирхатай Мамедов, 2. Эмин Сафарбеков, 3. Орудж Мисирзаде, Аббас Самадли.

Девочки
1. Назрин Мехтиева, 2. Мирнурай Абасова, 3. Хатун Байрамова, Эснат Мирзаева.

Сабля, молодежь
Юноши
1. Аббас Гусейнов, 2. Нахид Мамедли, 3. Тимур Хуснаддинов, Расул Алиев.

Девушки
1. Фидан Гулиева, 2. Джахан Садыхова, 3. Зюлейха Султанлы, Ирина Лобас.

Шпага, молодежь
Юноши
1. Мирхатай Мамедов, 2. Орхан Гасанлы, 3. Саид Алиев, Эмин Сафарбеков.

Девушки
1. Айнур Гулиева, 2. Хадиджа Гасанлы, 3. Назрин Мехтиева, Мирнурай Абасова.

Отметим, что победители первых 3-х мест были награждены дипломами и медалями от Федерации фехтования Азербайджана и Управления молодежи и спорта города Баку.

İdman.biz

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