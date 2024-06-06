Сильнейшие в фехтовании - ИМЕНА - ФОТО

Прошло соревнование по фехтованию среди детей до 12 лет.
Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое прошло во Дворце спорта Азербайджанского технического университета, определились сильнейшие саблисты и шпажисты.
Победители были награждены дипломами и медалями.
Шпага
Девушки:
1. Алиева Жасмин
2. Бану Юсифова
3. Инджи Валиева, Земфира Атакишиева
Юноши:
1. Агамуса Мамедов
2. Кянан Гасымзаде
3. Фатих Хидирли, Фархад Кахраманов
Сабля
Юноши:
1. Джалал Велизаде
2. Гусейн Хабибзаде
3. Давид Даметов, Саид Султанлы
Девушки
1. Дилшад Керимова
2. Айлин Рустамли
3. Ругия Абдулзаде, Жасмин Валиева
İdman.biz