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Сильнейшие в фехтовании - ИМЕНА - ФОТО

Фехтование
Новости
6 Июня 2024 12:33
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Сильнейшие в фехтовании - ИМЕНА - ФОТО

Прошло соревнование по фехтованию среди детей до 12 лет.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое прошло во Дворце спорта Азербайджанского технического университета, определились сильнейшие саблисты и шпажисты.

Победители были награждены дипломами и медалями.

Шпага
Девушки:
1. Алиева Жасмин
2. Бану Юсифова
3. Инджи Валиева, Земфира Атакишиева

Юноши:
1. Агамуса Мамедов
2. Кянан Гасымзаде
3. Фатих Хидирли, Фархад Кахраманов

Сабля
Юноши:
1. Джалал Велизаде
2. Гусейн Хабибзаде
3. Давид Даметов, Саид Султанлы

Девушки
1. Дилшад Керимова
2. Айлин Рустамли
3. Ругия Абдулзаде, Жасмин Валиева

İdman.biz

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