Сильнейшие в фехтовании - ИМЕНА - ФОТО

Прошло соревнование по фехтованию среди детей до 12 лет.

Как сообщает İdman.biz, в соревновании, которое прошло во Дворце спорта Азербайджанского технического университета, определились сильнейшие саблисты и шпажисты.

Победители были награждены дипломами и медалями.

Шпага

Девушки:

1. Алиева Жасмин

2. Бану Юсифова

3. Инджи Валиева, Земфира Атакишиева

Юноши:

1. Агамуса Мамедов

2. Кянан Гасымзаде

3. Фатих Хидирли, Фархад Кахраманов

Сабля

Юноши:

1. Джалал Велизаде

2. Гусейн Хабибзаде

3. Давид Даметов, Саид Султанлы

Девушки

1. Дилшад Керимова

2. Айлин Рустамли

3. Ругия Абдулзаде, Жасмин Валиева

İdman.biz