Анна Башта выступит на Олимпиаде

Азербайджанская саблистка Анна Башта примет участие на Олимпиаде.

Как передает İdman.biz, она получила универсальное место от Международной федерации фехтования (FIE). Об этом сама Башта написала на своей странице в социальной сети.

«Я еду в Париж! Очень рада этой замечательной новости! После моей жуткой травмы на квалификационном турнире, из-за которой я не смогла получить лицензию на Олимпиаду, это невероятная новость! Я очень благодарна, что FIE решила, что я достойна этого места, учитывая победу на чемпионате Европы, Кубках мира и Гран-При», - отметила Башта.

İdman.biz