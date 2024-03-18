Азербайджанские саблистки - десятые на Кубке мира

Женская сборная Азербайджана по фехтованию на саблях завершила выступление на этапе соревнований Кубка мира, проходившем в бельгийском Сен-Николя.

Как передает İdman.biz, команда в составе Анны Башты, Полины Каспиарович и Зарифы Гусейновой уступила Японии со счетом 26:45 в матче за выход в восьмерку сильнейших.

Наши саблистки выиграла у Мексики (45:32) и Греции (45:34) в матчах за 9-16 места, но проиграли Болгарии 44:45 в поединке за девятую позицию.

В личном зачете Анна Башта заняла 64-е место. Полина Каспиарович вышла в основную сцену, но на следующей стадии прекратила борьбу.

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