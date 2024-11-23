23 Ноября 2024
RU

Состоялся велопробег, посвященный COP29 - ВИДЕО

Велосипедный спорт
Новости
23 Ноября 2024 11:26
49
Состоялся велопробег, посвященный COP29 - ВИДЕО

По случаю COP29 Министерство молодежи и спорта и Федерация велосипедистов Азербайджана организовали в Баку велопробег.

Как сообщает İdman.biz, к велопробегу присоединились руководство и члены федерации, граждане Нидерландов и Франции, приехавшие в Баку на велосипедах из европейских стран по случаю COP29, члены кенийской делегации, учащиеся Специализированной детско-юношеской велосипедной школы Республиканские силы олимпийского резерва, а также спортсмены-любители.

Пробег начался перед парком Зафар, продолжился на бульваре Аг Шехер и снова завершился перед парком Зафар.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Веломарафон ко Дню Победы в Нахчыване - ФОТО
7 Ноября 15:15
Велосипедный спорт

Веломарафон ко Дню Победы в Нахчыване - ФОТО

Победители были награждены дипломами, медалями и подарками
2-е СЕРЕБРО Азербайджана в Болгарии
26 Октября 10:20
Велосипедный спорт

2-е СЕРЕБРО Азербайджана в Болгарии

Первый балканский чемпионат по велоспорту прошел в Пловдиве, Болгария
Серебряная медаль в Пловдиве
25 Октября 15:42
Велосипедный спорт

Серебряная медаль в Пловдиве

Первый балканский чемпионат по велоспорту прошел в Пловдиве, Болгария
Определились победители велопробега среди госучреждений - ФОТО
2 Октября 18:49
Велосипедный спорт

Определились победители велопробега среди госучреждений - ФОТО

Соревнование было организованд совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией велосипедного спорта Азербайджана
Состоялся велопробег - ФОТО
7 Сентября 14:38
Велосипедный спорт

Состоялся велопробег - ФОТО

Обладателям первых трех мест были вручены дипломы и медали министерства, а также подарки от спонсоров
На "Тур де Франс" в велосипедистов бросили картошку
14 Июля 17:17
Велосипедный спорт

На "Тур де Франс" в велосипедистов бросили картошку

14-й этап велогонки ознаменовался неприятным инцидентом

Самое читаемое

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ
22 Ноября 14:18
Азербайджанский футбол

Игорь Пономарев: "За 32 года мы не добились никакого прогресса в футболе" - ИНТЕРВЬЮ

Бывший футболист сборной Азербайджана и олимпийский чемпион перечислил причины неудач
Крамаренко признана спортсменкой года
21 Ноября 09:10
Гимнастика

Крамаренко признана спортсменкой года

Она победила в номинации "Гордость России: Спортсмен года"
"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО
22 Ноября 18:51
Азербайджанский футбол

"Араз-Нахчыван" снова стал лидером - ВИДЕО

Сегодня стартовал XIV тур Премьер-лиги
Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО
22 Ноября 09:05
Мировой футбол

Документальный фильм о Криштиану Роналду - ВИДЕО

Фильм рассказывает о жизни и карьере португальской звезды в Саудовской Аравии