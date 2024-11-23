Состоялся велопробег, посвященный COP29 - ВИДЕО

По случаю COP29 Министерство молодежи и спорта и Федерация велосипедистов Азербайджана организовали в Баку велопробег.

Как сообщает İdman.biz, к велопробегу присоединились руководство и члены федерации, граждане Нидерландов и Франции, приехавшие в Баку на велосипедах из европейских стран по случаю COP29, члены кенийской делегации, учащиеся Специализированной детско-юношеской велосипедной школы Республиканские силы олимпийского резерва, а также спортсмены-любители.

Пробег начался перед парком Зафар, продолжился на бульваре Аг Шехер и снова завершился перед парком Зафар.

İdman.biz